Zdaniem przedstawiciela Kremla Rospotriebnadzor "stale sprawdza jakość dostarczanych do Rosji produków" i "nie ma to związku" ze wzrostem napięć pomiędzy Moskwą i Tbilisi. Rzecznik oświadczył, że nic mu nie wiadomo o planach wprowadzenia kolejnych ograniczeń wobec Gruzji. Pytany o to, czy działania Rospotriebnadzoru są kontynuacją wcześniejszych ograniczeń, czyli zawieszenia połączeń lotniczych z Gruzją, Pieskow odparł, że pomiędzy stronami "nie ma konfliktu politycznego". Decyzje Moskwy nazwał on "działaniami prewencyjnymi, (podejmowanymi) w celu zapewnienia bezpieczeństwa współobywateli".

Jednocześnie rzecznik Kremla oświadczył, że wznowienie połączeń lotniczych możliwe będzie, gdy sytuacja w Gruzji "powróci do nierusofobicznego nurtu". Podkreślił, że loty zostają zawieszone od 8 lipca, a dokładny okres trwania zakazu nie został określony. Pieskow oznajmił, że w Gruzji panuje "rusofobiczna histeria, która podgrzewana jest od wewnątrz przez elementy radykalne".

W wydanym w piątek dekrecie prezydent Rosji Władimir Putin zarządził, że od 8 lipca rosyjskie linie lotnicze nie będą przewozić turystów do Gruzji, a biura podróży - sprzedawać wycieczek do tego kraju. W dekrecie Putin powołał się na względy bezpieczeństwa. Nie wiadomo, jak długo zakaz będzie obowiązywać.

Rosyjska Federalna Służba ds. nadzoru w sferze ochrony praw konsumentów (Rospotriebnadzor) oznajmiła w poniedziałek, że kontrole napojów alkoholowych dostarczanych z Gruzji świadczą o pogarszającej się jakości tej produkcji w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie - oświadczył Rospotriebnadzor - wielkość gruzińskiej produkcji nie odpowiadającej standardom wzrosła niemal trzykrotnie. Jak głosi oświadczenie rosyjskiego urzędu, wzmocnił on "kontrolę jakości i bezpieczeństwa wyprodukowanych w Gruzji napojów alkoholowych, dostarczanych na terytorium Federacji Rosyjskiej".

Co roku w Rosji sprzedawanych jest około 10-12 mln butelek wina gruzińskiego. Na rosyjskim rynku nie jest to ilość znacząca - stanowi ona zaledwie 1 proc. rosyjskiego rynku win zwykłych i musujących. W 2018 roku Rospotriebnadzor nie dopuścił do sprzedaży w Rosji partii alkoholu z Gruzji o łącznej wielkości 203 tys. litrów.