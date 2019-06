Dzięki temu rozporządzeniu, jak wyjaśniono, władze miast i miejscowości w Toskanii będą mogły uchwalić lokalne przepisy w ramach realizacji planu wycofania z użytku jednorazowych plastikowych naczyń, sztućców, słomek i mieszadełek do napojów.

Nad przestrzeganiem przepisów czuwać ma wszędzie straż miejska. Wyprzedzają one, jak podkreślono we Florencji, unijną dyrektywę w tej sprawie, która zacznie obowiązywać za dwa lata.

Zgodnie z rozporządzeniem jeszcze latem tego roku we wszystkich lokalach położonych nad morzem , w tym także w barach na płatnych plażach jednorazowe talerzyki, opakowania na jedzenie, sztućce, filiżanki i kubeczki z plastiku mają zostać zastąpione przez te wykonane z materiałów nadających się do kompostowania. Ale nakaz nie ogranicza się do lokali nadmorskich. Rozszerzony został na wszystkie imprezy masowe organizowane i finansowane przez władze regionu oraz powiązane z nimi lokalne urzędy i instytucje.

W ich trakcie zabronione jest także użycie plastikowych patyczków do balonów.