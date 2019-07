W oświadczeniu wydanym po wstępnym przesłuchaniu w poniedziałek w sądzie rejonowym w Utrechcie prokuratorzy poinformowali, że 37-letni podejrzany Gohmen Tanis, obywatel Holandii pochodzenia tureckiego, zostawił w samochodzie odręczny list, w którym napisał po holendersku: "Robię to dla mojej religii. Zabijasz muzułmanów i chcesz odebrać nam naszą religię, ale nie uda ci się. Allah jest wielki".

Tanis został aresztowany kilka godzin po zamachu z 18 marca pod zarzutem wielokrotnego morderstwa lub zabójstwa z zamiarem terrorystycznym trzech mężczyzn i kobiety - podaje agencja AP. Dwie inne osoby zostały ciężko ranne w ataku.

22 marca sprawca przyznał się do winy i powiedział, że działał sam. Zastosowano wobec niego szczególne środki ostrożności, co oznacza, że może się on kontaktować tylko z prawnikiem.