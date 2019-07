Ustawa została w środę opublikowana na oficjalnym portalu prawnym Federacji Rosyjskiej i tym samym weszła w życie. Dokument głosi, że Rosja zawiesza obowiązywanie układu INF na czas nieokreślony, a prezydent państwa ma prawo do jego wznowienia.

Rosja, zawieszając swój udział w dwustronnym porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, powołuje się na decyzję strony amerykańskiej, która zapowiedziała wycofanie się z traktatu. Waszyngton zarzuca Moskwie rozmieszczanie zakazanych przez INF pocisków 9M729 (w terminologii zachodniej SSC-8) i zażądał od niej zniszczenia lub zmodyfikowania tych pocisków. Jednak Rosja odrzuca te zarzuty.

Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow w 1987 roku w Waszyngtonie. Przewidywał on likwidację arsenałów tej broni, a także zabraniał jej produkowania, przechowywania i stosowania. Układem objęte były pociski o zasięgu od 500 do 5500 km. Do czerwca 1991 roku obie strony wywiązały się z postanowień umowy: ZSRR zniszczył 1846 pocisków, a USA - 846.