Po rozmowach z Conte w Kancelarii Premiera, Palazzo Chigi, Putin pytany o opinię na temat kandydatki na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która w przeszłości krytykowała władze w Moskwie, stwierdził, że nie wie, jaka będzie jej postawa w tej nowej roli.

Odniósł się również do kwestii sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu. Włoski rząd jest zwolennikiem ich zniesienia.

Putin oświadczył: Rozumiemy, że Włochy są związane zobowiązaniami europejskimi, i nie mamy żadnych żądań wobec włoskich przyjaciół, ale mamy nadzieję, że Włochy w kwestii sankcji przedstawią stanowisko na rzecz pełnych relacji z Rosją.

Wyraził przekonanie, że Rosja i UE są naturalnymi partnerami w wielu dziedzinach.

Jesteśmy wdzięczni Włochom za ich stanowisko, zgodnie z którym należy przywrócić też pełne relacje między USA a Rosją - dodał prezydent. Wyraził zadowolenie z przebiegu "konstruktywnych" rozmów z szefem włoskiego rządu.

Putin dodał, że ma nadzieję na zawarcie porozumienia w sprawie ceł między Chinami i USA. W przeciwnym razie straci na tym cała gospodarka - ostrzegł.

Premier Włoch mówił, że jego kraj działa na rzecz zniesienia sankcji wobec Rosji.

Conte powiedział: Uważamy, że sankcje są celem, są stanem przejściowym, a Włochy działają na rzecz tego, aby pojawiły się przesłanki do przezwyciężenia tego stanu relacji między UE a Rosją, który nie przynosi korzyści Rosji, UE ani Włochom, bo mogłyby wzmocnić stosunki handlowe.

Aby osiągnąć ten cel, któremu Włochy są oddane, trzeba, aby okoliczności dojrzały, i my pracujemy nad tym - zadeklarował szef włoskiego rządu.

Następnie premier Conte stwierdził: Kiedy przyjaciel Władimir mówi, że w sprawie sankcji nie wszystko zależy od Rosji, jest zbyt skromny.

Ja uważam, że Rosja, aby przezwyciężyć ten spór, może odegrać wielką rolę. Należy przywrócić klimat zaufania z Europą - zaznaczył włoski premier.

Sankcje - dodał - przyniosły straty wszystkim; tak nam, jak i wam.

Conte wyraził nadzieję, że nowe kierownictwo Unii Europejskiej "weźmie to pod uwagę".

My jesteśmy gotowi zrobić to, co do nas należy - oświadczył premier Włoch, który spotkanie z Putinem określił jako "bardzo serdeczne i pozytywne".

Conte zapewnił, że razem ze swym gościem zgadzają się co do tego, że należy jak najszybciej rozwiązać kryzys na Ukrainie, gdyż "poddaje on pod dyskusję fundamentalne relacje między UE a Rosją i grozi utratą nadzwyczaj ważnego bagażu zaufania i reguł, wypracowanych przez 25 lat dialogu".

Premier ocenił, że wybór nowego prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego "otwiera szanse" na rozwiązanie kryzysu. Mamy nadzieję, że zostaną one wykorzystane- dodał Conte.

Jak poinformował, obaj są przekonani o potrzebie wspierania działań ONZ i pracy na rzecz rozejmu w ogarniętej wojną domową Libii.

Potwierdziliśmy znakomity stan naszych relacji dwustronnych mimo utrzymywania się warunków, które doprowadziły do pogorszenia stosunków z UE - dodał włoski premier.

Jego zdaniem Moskwa jest "niezbędnym" partnerem przy rozwiązywaniu kryzysów regionalnych.

Na początku konferencji Conte złożył Putinowi kondolencje w związku ze śmiercią rosyjskich marynarzy, którzy zginęli w pożarze na okręcie o napędzie nuklearnym.

Następnie prezydent Rosji i premier Włoch udali się na kolację wydaną w rzymskiej rezydencji rządowej Villa Madama. Wzięli w niej udział także włoscy wicepremierzy, liderzy ugrupowań koalicyjnych Matteo Salvini z Ligi i Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd.