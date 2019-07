Informując o przechwyceniu, agencja Itar-TASS powołuje się na wydane w piątek rano oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Podkreślono w nim, że załoga Su-27 przybliżyła się do amerykańskiego Boeinga, zidentyfikowała go jako Boeing P-8 Poseidon i tym samym zmusiła do oddalenia się od granicy rosyjskiej.

Incydent ma najprawdopodobniej związek z przeprowadzanymi w tych dniach ćwiczeniami floty rosyjskiej na Morzu Czarnym. Zostały one zorganizowane w odpowiedzi na manewry NATO z udziałem wojsk państw współpracujących z Sojuszem Atlantyckim w ramach Partnerstwa dla Pokoju.

Agencja Itar-TASS przypomina, że w połowie czerwca rosyjski myśliwiec Su-27 przechwycił amerykańskie bombowce, które operowały w pobliżu granic Rosji - w regionie Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego.