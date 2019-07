Od końca 2013 roku do sierpnia 2017 roku Sabine S. przebywała w Syrii i w Iraku. W połowie 2018 roku wróciła do Niemiec i została zatrzymana w Baden-Baden.

W akcie oskarżenia wskazano, że wkrótce po przybyciu do Syrii poślubiła bojownika IS, którego przedtem nie znała. Na wielu blogach internetowych wychwalała życie w Państwie Islamskim, z zamiarem nakłonienia jak najwięcej ludzi do przyłączenia się do tej terrorystycznej organizacji. Jej mąż zginął później w walce.

Podczas procesu Niemka odcięła się od Państwa Islamskiego.