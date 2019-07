O katastrofie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek (2.07), podając, że 14 marynarzy zginęło w rezultacie pożaru na głębinowej jednostce badawczej należącej do floty wojennej. Prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził, że chodzi o mały okręt głębinowy AS-12 z napędem atomowym, znany jako Łoszarik. To najtragiczniejszy wypadek w rosyjskiej flocie podwodnej od 2008 roku.

Listę nazwisk resort obrony opublikował dwie doby po katastrofie, której szczegóły - jak zastrzegał Kreml - stanowią tajemnicę państwową.

Wykaz potwierdza cztery nazwiska, które pojawiały się już wcześniej w mediach. To między innymi kapitan I rangi [odpowiednik stopnia komandora - red.] Denis Dołonski, dowódca okrętu AS-12 Łoszarik.

Jak wcześniej informowano oficjalnie, wśród 14 ofiar katastrofy jest siedmiu kapitanów I rangi, dwóch z nich odznaczonych było tytułem Bohatera Rosji.