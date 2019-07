W czwartek frakcja Odnowić Europę napisała list do von der Leyen, w którym wymieniła szereg "nierozwiązanych kwestii" w UE i poinformowała, że uzależnia poparcie dla niej podczas głosowanie od obietnicy rozwiązania tych problemów.

"Po pierwsze, rządy prawa są podstawą stabilności i dobrobytu UE. Dlatego też domagamy się bardzo jasnych i jednoznacznych zobowiązań dotyczących wprowadzenia europejskiego mechanizmu rządów prawa, aby zapewnić poszanowanie naszych podstawowych wartości we wszystkich państwach członkowskich" - piszą w liście przedstawiciele frakcji.

Taki mechanizm - jak informują - "musi obejmować system sankcji, być oparty na niezależnych ekspertach i przeglądzie (stanu praworządności - PAP) we wszystkich państwach członkowskich". Przedstawiciele grupy podkreślają w liście, że kwestie dotyczące rządów prawa "nie podlegają negocjacjom".

Liberałowie oczekują też potwierdzenia, że w przyszłej Komisji status Fransa Timmermansa, który jest socjalistą, będzie taki sam jak Margrethe Vestager, która jest przedstawicielką rodziny liberałów.

"Żeby było jasne, Margrethe Vestager powinna być dokładnie na tej samej pozycji, jak Frans Timmermans, z silną odpowiedzialnością polityczną, z mocą decyzyjną i mocnym portfolio. Było to częścią zobowiązania Rady i każde wycofanie się z tego byłoby nie do przyjęcia dla naszej grupy" - piszą w liście.

Frakcja Odnowić Europę wskazuje też, że nie zaakceptuje statusu quo, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. Istotne jest - jak podkreśla - aby Komisja miała bardzo ambitny program dotyczący celów redukcji emisji.

"Uważamy, że do 2030 roku powinniśmy osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Zobowiązanie do osiągnięcia tych celów będzie bardzo ważne" - napisali w liście przedstawiciele grupy.

Liberałowie domagają się też, aby w przyszłej Komisji znaleźli się "doświadczeni i kompetentni komisarze" oraz aby była ona "zrównoważona geograficznie".

"Potrzebujemy również wyraźnego zobowiązania, że będzie pani pracować nad uczynieniem administracji Komisji bardziej przejrzystą, mniej biurokratyczną i bardziej wyważoną, nie tylko w odniesieniu do procedur politycznych, ale także w odniesieniu do mianowania i kontroli najwyższych stanowisk administracyjnych" - czytamy w liście, pod którym podpisał się szef liberałów Dacian Ciolos.

Głosowanie nad kandydaturą von der Leyen w PE odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu.