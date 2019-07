Debata z udziałem ministra Jacka Czaputowicza pn. The United States and Central Europe: celebrating Europe whole and free, building the next century together jest częścią dwudniowej konferencji nt. relacji Stanów Zjednoczonych z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozmówcami ministra Czaputowicza będą minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó i wiceminister spraw zagranicznych Czech Aleš Chmelář. Dyskusję będzie moderować Paula Dobriansky – wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda i była podsekretarz stanu odpowiedzialna za sprawy globalne w amerykańskim Departamencie Stanu. Spotkanie odbędzie się w prestiżowym amerykańskim ośrodku analitycznym Atlantic Council, który stawia sobie za cel promowanie silnych więzi transatlantyckich.

Minister Jacek Czaputowicz weźmie także udział w konferencji ministerialnej na temat promocji wolności religijnej (Ministerial to Advance Religious Freedom), której gospodarzem jest Departament Stanu USA. Tegoroczna edycja konferencji (pierwsza odbyła się w lipcu 2018 r.) będzie jednym z największych wydarzeń poświęconych wolności religii. Wezmą w niej udział przedstawiciele wysokiego szczebla rządów z ponad 80 krajów, przywódcy religijni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji międzynarodowych.