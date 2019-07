Na niemiecką polityk zagłosowało 383 europosłów - to tylko dziewięć głosów więcej niż wymagana większość bezwzględna. Przeciwko jej kandydaturze było 327 deputowanych, od głosu wstrzymało się 22.

To ogromny zaszczyt dla mnie, że zostałam wybrana na to stanowisko. Dziękuję serdecznie za pokładane we mnie zaufanie. To jest zaufanie wobec Europy. To wiara w silną, zjednoczoną Europę od wschodu po zachód, od południa po północ. To wiara w Europę, która jest gotowa do walki o przyszłość zamiast wzajemnego zwalczania się. Państwo zaufali Europie, która będzie mogła wziąć na swoje barki, wspólnymi siłami, wszystkie wielkie wyzwania naszych czasów - oświadczyła w PE von der Leyen po ogłoszeniu wyników.