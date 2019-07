Centrolewicowa opozycyjna Partia Demokratyczna wyjaśniła, że szef rządu wystąpi w Senacie na jej prośbę. Jak wyjaśniono, Conte wyraził gotowość przedstawienia informacji o sprawie Liga-Rosja.

Ugrupowanie to wcześniej apelowało do lidera Ligi, wicepremiera i szefa MSW Matteo Salviniego o złożenie takich wyjaśnień w parlamencie. Opowiedział się za tym także koalicjant Ligi, Ruch Pięciu Gwiazd, mając wsparcie premiera Contego.

Wezwanie to było reakcją na nagłośnioną przez media w USA i Włoszech sprawę rozmów prowadzonych w Moskwie na jesieni 2018 roku na temat planów finansowania Ligi przez Rosjan. Negocjacje te według doniesień prowadził bliski współpracownik wicepremiera Salviniego Gianluca Savoini ze stowarzyszenia Lombardia-Rosja.

Amerykański portal BuzzFeed ujawnił, że ma nagranie spotkania i wyjaśnił, że jego uczestnicy omawiali warunki kontraktu, którego celem było potajemne przekierowanie kilkudziesięciu milionów dolarów na rzecz Ligi i jej kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Miała to być suma sięgająca 65 mln USD. Nie jest jasne, czy zawarto ostatecznie porozumienie w tej sprawie.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura w Mediolanie pod kątem międzynarodowej korupcji. W poniedziałek Savoini został wezwany na przesłuchanie, ale jak podały włoskie media odmówił złożenia wyjaśnień.

We wtorek wicepremier Salvini po raz pierwszy zadeklarował, że odpowie na pytania dotyczące tej sprawy podczas interpelacji w parlamencie. Nie poinformował, kiedy miałoby to nastąpić. Szef MSW stanowczo dementuje wszelkie doniesienia na temat finansowania Ligi z rosyjskich pieniędzy. Zdementował to także Kreml.