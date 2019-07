19 osób zostało poważnie rannych, a pięć uważanych jest za zaginione - podano.

Wybuch wybił szyby i zniszczył drzwi w budynkach oddalonych o 3 km od fabryki - poinformowała państwowa telewizja CCTV na swoim kanale w mediach społecznościowych. Yima jest częścią dużego miasta Sanmenxia.

Pomimo zapowiedzi chińskich władz dotyczących wzmocnienia reguł bezpieczeństwa w kraju wciąż często dochodzi do wypadków przemysłowych. W marcu eksplozja w zakładach chemicznych w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin zabiła 78 osób i raniła setki innych.

Do jednego z najtragiczniejszych wypadków doszło w 2015 roku, gdy w serii wybuchów w portowym mieście Tiencin na północy kraju zginęły co najmniej 173 osoby, większość z nich to strażacy i policjanci.