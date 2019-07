W rosyjskich sklepach spożywczych w 2019 roku najczęściej kradzione są kiełbasy i sery. Stanowią one 5,4 proc. wszystkich kradzionych towarów. Na drugim miejscu znalazła się kawa (15 proc.), a następnie słodycze. Czwarte miejsce (11,2 proc.) zajmuje alkohol, a piąte owoce morza.

Portal RBK podaje, że od początku roku w sklepach, w których działa system rozpoznawania twarzy opracowany przez BIT, skradziono towary o łącznej wartości 38 mln rubli (ok. 2,3 mln zł).

W drogeriach najczęściej kradzione są tusze do rzęs, lakiery do paznokci, szminki, balsamy do włosów i ciała oraz cienie do powiek.

W sklepach spożywczych częściej kradną mężczyźni (77 proc.), a w drogeriach kobiety (78 proc.).

System opracowany przez BIT posiada bazę osób, które w przeszłości dopuściły się kradzieży. Osoba wchodzi do sklepu, w ułamku sekundy jej wizerunek jest sprawdzany w bazie. (...) Jeśli taka osoba jest poszukiwana - zostaje zatrzymana przez ochronę, która przekazuje ją organom spraw wewnętrznych, jeśli nie - pracownicy sklepu po prostu uważnie ją obserwują - powiedział RBK Witalij Sotniew, szef działu bezpieczeństwa jednej z sieci handlowych, w której stosowany jest ten system.