Jelena Szebunowa była stewardessą w samolocie ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych (MCzS), którym latał Szojgu, ówczesny minister w tym resorcie. Później jednak pracowała w różnych firmach, które podlegały ministerstwu obrony lub realizowały kontrakty dla tego resortu oraz MCzS. Firmy, z którymi była związana, zarobiły co najmniej 6,5 mld rubli, a oprócz luksusowych samochodów Szebunowa dorobiła się także 181-metrowego mieszkania w Moskwie i luksusowej rezydencji w prestiżowej podmoskiewskiej Żukowce. Była również właścicielką drogiej restauracji.

The Insider, powołując się na dwa anonimowe źródła, twierdzi, że przez kilkanaście lat (do 2017 r.) obecny minister obrony Rosji miał romans z Szebunową. Jej 18-letni syn może – według portalu – być dzieckiem polityka. Również jej sukcesy biznesowe mogą być - sugeruje portal - wynikiem jej związku z ministrem. Większość z nich była bowiem związana z dwoma resortami, którymi kierował lub kieruje Szojgu. Nieruchomości kobieta kupiła od osób związanych z ministerstwem obrony i MCzS.

M.in. w 2014 r. Szebunowa została współwłaścicielką firmy Spiecstrojkonstrukcija, która brała w leasing linie produkcyjne konstrukcji stalowych od podlegającego ministerstwu obrony przedsiębiorstwa Spiecstroj-Lizing. Potem firma Szebunowej dostarczała temu resortowi materiały budowlane. Do 2016 r. jedna z należących do niej firm zarobiła ponad 120 mln rubli na dostawach żywności dla ministerstw obrony i ds. sytuacji nadzwyczajnych – pisze The Insider.