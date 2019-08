W piątek minął półroczny okres, jaki Stany Zjednoczone dały Rosji na powrócenie do przestrzegania traktatu rozbrojeniowego INF. Moskwa odrzuca odpowiedzialność za jego zerwanie.

"Żałujemy, że Rosja nie wykazała żadnej woli i nie podjęła żadnych widocznych działań w celu powrotu do wypełniania swoich zobowiązań międzynarodowych. Sytuacja, w której Stany Zjednoczone w pełni przestrzegają traktatu, a Rosja nie, jest nie do utrzymania" - oświadczyła Rada Północnoatlantycka w wydanym w piątek przed południem komunikacie.

Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow w 1987 roku w Waszyngtonie. Przewidywał on likwidację arsenałów tej broni, a także zabraniał jej produkowania, przechowywania i stosowania. Układem objęte były pociski o zasięgu od 500 do 5500 km. Do czerwca 1991 roku obie strony wywiązały się z postanowień umowy: ZSRR zniszczył 1846 pocisków, a USA - 846.