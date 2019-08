Nie widzę powodu dla nieuzasadnionych obaw. Budżet wojskowy NATO 20 razy przekracza budżet wojskowy Rosji. Wojsk NATO w samej Europie jest znacznie więcej niż rosyjskich wojsk w ogóle. Przewaga militarna NATO jest bezsprzeczna. Poza tym, po co Rosja miałaby napadać na Polskę? Jaki to miałoby sens? To by doprowadziło tylko do wielkiej katastrofy. Spójrzmy na sprawy racjonalnie – odpowiedział Andriejew na pytanie o to, czy jako szeregowy polski dyplomata radziłby polskiemu ministrowi spraw zagranicznych normalizację stosunków z Rosją.

Jeśliby w Polsce dano sobie spokój z teoriami spiskowymi w związku z katastrofą smoleńską, wrak dawno byłby już w Polsce. Nie ma co szukać innych motywów przetrzymywania wraku. Niestety w Polsce uparcie doszukujecie się spisku i nie chcecie uznać rezultatów śledztwa – mówił ambasador w rozmowie z Onet.pl.

Niech w każdym kraju ludzie sami decydują o swoim losie. Na Ukrainie, w Białorusi, w Syrii, zgodnie z konstytucją, a nie z prawem majdanów i przewrotów państwowych - podkreślił, pytany o sytuację na Ukrainie.