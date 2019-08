To nie może się dobrze skończyć: co najmniej co piąty pierwszoklasista prawie nic nie rozumie po niemiecku. Coraz więcej uczniów opuszcza szkołę bez świadectwa jej ukończenia. Powód? Niewystarczająca znajomość języka - alarmuje bulwarówka, powołując się na dane Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli (DL) i Caritasu.

Oczywiste jest, że jeśli tak wiele dzieci ma problem, to ma go też społeczeństwo - ocenia "Bild".

Komentarz jest reakcją na poniedziałkową wypowiedź wiceprzewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu Carstena Linnemanna. Proponuje on, by szkoły podstawowe nie przyjmowały dzieci, które nie znają języka niemieckiego. Powinno się je kierować do obowiązkowych zerówek na zajęcia przygotowawcze - uważa polityk.

Linnemann ostrzega, że zbyt duży odsetek w klasach dzieci, które nie znają języka niemieckiego - około 20 proc. uczniów pierwszych klas nie jest przez to w stanie uczestniczyć w zajęciach - przyczynia się do powstawania społeczeństw równoległych. Rodzice uczniów, których na to stać, coraz częściej posyłają swoje dzieci do szkół prywatnych, ponieważ poziom nauczania w placówkach państwowych systematycznie spada - argumentuje deputowany CDU.

Pomysł chadeka spotkał się z ostrą krytyką części partii opozycyjnych, które zarzuciły mu chęć izolowania uczniów z rodzin imigranckich. Nawet koleżanka Linnemanna z CDU, minister edukacji w Szlezwiku-Holsztynie Karin Prien nazwała propozycję "populistyczną bzdurą".

Innego zdania są jednak sami nauczyciele. Wcześniejsza nauka jest lepsza niż późniejsza - oświadczył przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Heinz-Peter Meidinger, który popiera wprowadzenie obowiązkowych zerówek dla dzieci nieznających niemieckiego. Jest to jednak pomysł, który trudno będzie szybko zrealizować ze względu na brak personelu.

Według DL w nadchodzącym roku szkolnym w Niemczech zabraknie około 15 tys. nauczycieli. Najbardziej dotknięte brakiem kadr są właśnie podstawówki i szkoły specjalne. Jest to problem, który z roku na rok narasta.

Politycy z krajów związkowych w wyjątkowo głupi sposób zaniedbali kształcenie nauczycieli i budowę nowych szkół. Jak długo będzie brakowało kadry i pomieszczeń, tak długo zerówki będą iluzją. Tak samo jak dobra znajomość języka wśród dzieci migrantów - podkreśla "Bild".

Bez znajomości niemieckiego nie ma sensownych lekcji, nie ma nauki, nie ma szans - puentuje.

Kryzys w edukacji początkowej to według DL konsekwencja kryzysu migracyjnego. Tylko w 2015 roku do szkół trafiło nagle dodatkowo 30 tys. dzieci.