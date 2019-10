Sąd rejonowy w Kijowie umorzył postępowanie w sprawie nieprawidłowości w deklaracji majątkowej byłego p.o. prezesa państwowej agencji drogowej Ukrainy Ukrawtodor Sławomira Nowaka. Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie mojego oświadczenia majątkowego w UA (Ukrainie). Sąd administracyjny przyznał mi rację. Liczę, że rzetelne media równie ochoczo poinformują o moim zwycięstwie" - napisał Nowak na Twitterze, dołączając kopię pisma z orzeczeniem sądowym.

kilka tygodni temu w mediach pojawiła się inf o postępowaniu adm. w spr mojego ośw. majątkowego w UA. Sąd Adm. przyznał mi rację. Liczę, że rzetelne media równie ochoczo poinformują o moim zwycięstwie. Np. „Nowak napisał prawdę.” Zgoda? @rzeczpospolita @FAKT24PL @ pic.twitter.com/3AGdD0r8Fo — Sławomir Nowak (@SlawomirNowak) October 17, 2019

We wrześniu ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) poinformowała, że Nowak podał nieprawdziwe informacje w deklaracji majątkowej "W wyniku pełnej kontroli deklaracji p.o. szefa Ukrawtodoru za 2017 r. NAZK ustalił, że doszło do zadeklarowania nieprawdziwych danych na równowartość ponad 100 minimum socjalnych dla osób zdolnych do pracy" – podała wówczas NAZK w komunikacie.

Sławomir Nowak, były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (w latach 2011-2013), a od 2016 r. p.o. dyrektora Ukrawtodoru, miał podać nieprawidłową wartość samochodu i kwot na rachunkach bankowych.

"Różnica między wiarygodnymi i niewiarygodnymi informacjami, podanymi przez Nowaka w deklaracji za 2017 rok jest mniejsza od 100 minimum socjalnych, co świadczy o braku w działaniach Nowaka naruszenia administracyjnego" - oświadczył ukraiński sąd. Zgodnie z kopią orzeczenia rozprawa w tej sprawie odbyła się 2 października.

Pod koniec września Nowak złożył dymisję z zajmowanego stanowiska lecz oświadczył, że pozostaje na Ukrainie, gdzie zaproponowano mu nową pracę. O jej szczegółach nie poinformował.