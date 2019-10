Decyzja bardzo nas cieszy. Jest ona efektem dobrej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, w szczególności wspólnej akcji zachęcającej do zdobywania wiz do USA - skomentował w rozmowie z PAP Müller. Jak dodał, to właśnie wspólna akcja amerykańskiej ambasady i Polski doprowadziły do dobrego wyniku w zakresie przyjmowania wniosków wizowych, a tym samym do zlikwidowania samych wiz. Trump rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem powiedział, że zgodził się na zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków. Dodał: wkrótce podpiszę (...) będziemy podpisywać pełen program bezwizowy.

24 września prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu w Waszyngtonie z amerykańskim przywódcą powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż stosowne wymagania zostały przez Polskę spełnione i droga do programu bezwizowego prawdopodobnie staje dla nas otworem. Dodał, że być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było.