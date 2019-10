Deadline (dawniej Deadline Hollywood), a za nim magazyn "Forbes", poinformowały, że aktorka Gal Gadot i jej mąż Jaron Varsano wyprodukują film oparty na historii Ireny Sendlerowej, posługując się sformułowaniem "Polish Nazi ocuppation".

Po interwencji Magierowskiego Deadline doprecyzował to sformułowanie, pisząc, że Sendlerowa przeciwstawiała się "nazistowskiej niemieckiej okupacji Polski".

"Fortune" usunął to zdanie, a pod tekstem zamieścił informację, że przeprasza za określenie i powinien był napisać "nazistowska niemiecka okupacji Polski".

Film pod roboczym tytułem "Irena Sendler" wyprodukuje studio Warner Brothers, a rolę tytułową zagra Gadot.

W ubiegłym roku w Departamencie Stanu USA odbyły się współorganizowane przez ambasady Polski i Izraela wspólne obchody Dnia Pamięci Ofiar i Bohaterów Holokaustu (Jom HaSzoa), które upamiętniały Irenę Sendlerową, między innymi filmem dokumentalnym "The Irena Sendler Story".

Dokonania Sendlerowej były niemal nieznane w USA do 1999 roku, kiedy to licealiści, ze swym nauczycielem Normanem Conardem, wyprodukowali w Kansas sztukę teatralną o niej. Spektakl zebrał nagrody, odniósł ogromny sukces w Ameryce i za granicą, a na podstawie sztuki powstał w 2009 roku pierwszy fabularny, telewizyjny film o Polce zatytułowany "The Courageous Heart of Irena Sendler" (Odważne serce Ireny Sendler).

Również w 2009 roku amerykańska reżyserka Mary Skinner nakręciła nagradzany film dokumentalny "Irena Sendler, In the Name of Their Mothers" (Dzieci Ireny Sendlerowej), w którym znalazł się ostatni wywiad Sendlerowej.

Sendler, działaczka dziecięcego oddziału Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj, "Żegoty", ocaliła około 2,5 tys. żydowskich dzieci, przemycając je z getta. Została uznana za Sprawiedliwą wśród Narodów Świata.