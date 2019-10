Rzeź Ormian jest drugim po Holocauście najlepiej udokumentowanym ludobójstwem dokonanym na grupie etnicznej w czasach nowożytnych. Według tureckich obliczeń zginęło wówczas 972 tysiące osób, natomiast Ormianie liczbę ofiar szacują na 1,5 miliona osób.

Turcja oficjalnie nie przyznaje się do ludobójstwa i twierdzi, że Ormianie padli ofiarą epidemii. Spór o to spowodował, że dopiero w 2009 roku Turcja i Armenia nawiązały dwustronne stosunki dyplomatyczne, które były zamrożone od czasów ludobójstwa. Przyznanie się Ankary do ludobójstwa jest jednym z warunków przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej.

Do tej pory ludobójstwo Ormian uznało 30 krajów na całym świecie, w tym Polska. Fakt ten uznały także Parlament Europejski, Rada Europy i papież Jan Paweł II.

W 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał masakrę armeńską Jednym z najgorszych masowych okrucieństw XX wieku, unikając przy tym terminu "ludobójstwo". Ankara wyraziła wówczas swoje oburzenie, potępiając "dezinformację" i "złe definicje" prezydenta USA.

W reakcji na wtorkową decyzję Izby Reprezentantów turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu stwierdził, że wynik głosowania Izby Reprezentantów "nie ma żadnego znaczenia". Na Twitterze wyraził przekonanie, że Turcja swoją ofensywą w północno-wschodniej Syrii przerwała "wielką grę" USA na Bliskim Wschodzie.

"Ci, których projekty są niszczone, używają rezolucji dotyczących przestarzałych wydarzeń. Ludzie wierzący, że zemszczą się w ten sposób, są w błędzie. To haniebna decyzja tych, którzy wykorzystują historię w polityce. Jest ona nieważna dla naszego rządu i naszych ludzi" - napisał Cavusoglu na Twitterze.

Izba Reprezentantów wzywa Trumpa do nałożenia sankcji na Turcję

Za rezolucją głosowało 403 kongresmenów. Przeciwnych jej było 16.

Oznacza to, że zdecydowana większość Republikanów, partii prezydenta, głosowała za wezwaniem do sankcji. Liczni przedstawiciele tego ugrupowania już wcześniej krytykowali Trumpa za wycofanie wojsk USA z północnej Syrii, a potem zniesienie sankcji na Ankarę. Uznawali to za zdradę dowodzonych przez Kurdów Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), dotychczasowych sojuszników Waszyngtonu w walce z Państwem Islamskim (IS).

W reakcji na głosowanie w Waszyngtonie MSZ w Ankarze stwierdził, że rezolucja ta nie jest zgodna z wynegocjowanym między Turcją i USA 17 października wstrzymaniem tureckiej ofensywy w Syrii. Wezwało też stronę amerykańską do unikania kroków, które doprowadzą do pogorszenia obustronnych relacji.

Przedmiotem sporu jest rozpoczęta na początku października ofensywa wojsk tureckich i wspierających je oddziałów na zamieszkaną głównie przez Kurdów syryjską Rożawę, czyli Autonomiczną Administrację Północnej i Wschodniej Syrii. Ankara od dawna zapowiadała taką ofensywę. Do momentu stacjonowania w tym regionie wojsk amerykańskich nie decydowała się jednak na atak na pozycje SDF. Po zarządzeniu przez Trumpa wycofania oddziałów USA Turcja rozpoczęła jednak w październiku inwazję na autonomiczny de facto region; decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych wielu uznało za "zielone światło" dla operacji Ankary.

W tureckiej ofensywie zginęło już kilkuset bojowników i cywilów. Władze w Ankarze zobowiązały się do walki z terrorystami IS, ale wielu więzionych przez SDF dżihadystycznych bojowników zdołało uciec podczas operacji, część z nich była celowo uwalniana przez wspierające Turcję oddziały. W niewoli SDF znajdują się wciąż tysiące bojowników IS i członków ich rodzin.

Władze w Ankarze uważają kurdyjskich bojowników z Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG), stojących na czele SDF, za terrorystów z powodu ich powiązań ze zdelegalizowaną w Turcji separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu. YPG były jednak przez ostatnie pięć lat najważniejszym sojusznikiem USA w walce z Państwem Islamskim.