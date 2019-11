W czwartek prowadzący sprawę sędzia skazał 5 mężczyzn z katalońskiej Manresy na kary od 10 do 12 lat więzienia. Uznał, że mężczyźni "wykorzystali seksualnie" nastolatkę, ale jej nie zgwałcili. W takim wypadku kara wyniosłaby od 15 do 20 lat więzienia.

W swym orzeczeniu sąd w Barcelonie podkreślił, że do gwałtu nie doszło, ponieważ napastnicy nie użyli siły wobec 14-letniej dziewczynki, która znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Skazani wykorzystali nieletnią w 2016 r. podczas zabawy w porzuconej fabryce w katalońskim mieście Manresa. W skład grupy, która dopuściła się przestępstwa wchodzili dwaj obywatele Hiszpanii, dwaj Kubańczycy oraz Argentyńczyk.

Zakończony w czwartek proces jest zbliżony do sprawy Grupy "La Manada", której pięciu członków Sąd Najwyższy Hiszpanii skazał w czerwcu 2019 r. na karę więzienia od 15 do 17 lat za gwałt. W 2016 r. dopuścili się oni agresji na tle seksualnym wobec nastolatki w Pampelunie, w północno-wschodniej Hiszpanii.

W procesie pierwszej instancji, w 2018 r., członkowie "La Manady", w której skład wchodził m.in. b. wojskowy i policjant, zostali skazani na 9 lat więzienia; sąd w Nawarze orzekł bowiem karę "za wykorzystanie seksualne" nieletniej, ale nie gwałt na niej. Zbulwersowało to opinię publiczną, media wskazywały, że kara jest zbyt łagodna. Gdy w stycznia 2019 r. sąd apelacyjny w Sewilli zwolnił skazanych z więzienia, godząc się na karę w zawieszeniu, wywołało to protesty w całej Hiszpanii. Ostatecznie SN uznał w czerwcu br., że młoda Hiszpanka została nie tyle "wykorzystana seksualnie", co "zgwałcona". W hiszpańskim kodeksie karnym oba te przestępstwa są odmiennie karane.

We wrześniu br. prokuratura generalna w Madrycie przedstawiła statystyki, z których wynika, że w Hiszpanii nasila się zjawisko gwałtów zbiorowych, a rok 2019 może okazać się rekordowy pod względem liczby zgłoszonych policji przypadków tego typu przestępstw.

O ile w całym 2017 r. było ich zaledwie 14, to tylko od stycznia do sierpnia 2019 r. zanotowano ponad 40 gwałtów. W 2018 r. liczba podobnych zdarzeń wyniosła 59.