Policja zaapelowała do okolicznych mieszkańców o nieopuszczanie domów i zamknięcie drzwi. "To wciąż bardzo dynamiczna sytuacja. Są informacje o około pięciu poszkodowanych, którym udzielana jest pomoc (...)" - napisała na Twitterze miejscowa policja. Według służb podejrzany to ubrany na czarno mężczyzna o azjatyckich rysach twarzy, którego widziano na terenie placówki. Portal dziennika "LA Times" pisze, że napastnik ma 15 lat.

Media informują, że do zdarzenia doszło kilka minut przed rozpoczęciem lekcji. Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles przekazało na Twitterze, że strzelanina miała miejsce w Saugus High School, ok. 50 km na północny wschód od Los Angeles.