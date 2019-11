Frekwencja w odbywających się w niedzielę wyborach parlamentarnych wyniosła do godz. 14 czasu lokalnego (12 czasu polskiego) 55,47 proc., z tego niemal 36 proc. w głosowaniu przedterminowym, które trwało od wtorku.

Warunkiem ważności wyborów w danym okręgu jest oddanie głosu przez ponad połowę uprawnionych.

W obwodzie mińskim frekwencja wyniosła blisko 57 proc., w grodzieńskim ponad 56 proc., a w brzeskim 52 proc. W stolicy zagłosowało 44,5 proc. uprawnionych.

Niedziela jest zasadniczym dniem głosowania w wyborach. O 110 miejsc w Izbie Reprezentantów ubiega się 513 kandydatów. Izba Reprezentantów jest wybierana na 4 lata w okręgach jednomandatowych.

Rzecznik prasowy opozycyjnej kampanii monitoringu wyborów Prawo Wyboru Aleksiej Janukiewicz powiedział PAP, że od wtorku aktywiści zarejestrowali już blisko 600 nieprawidłowości w czasie głosowania.

Niektóre z nich to drobne sprawy, jednak dochodzi do bardzo poważnych nadużyć. To przede wszystkim zawyżanie frekwencji, w niektórych przypadkach nawet dziesięciokrotne, usuwanie z lokali wyborczych niezależnych obserwatorów, rozbieżności w liczbie głosujących (według obserwatorów i danych oficjalnych), nieodpowiednie zabezpieczenie urn z głosami w czasie głosowania przedterminowego – powiedział Janukiewicz.

Jego zdaniem można prognozować, że do najpoważniejszych nadużyć dojdzie w czasie liczenia głosów.

Jarasłau Nawumienka, który z ramienia opozycyjnego Ruchu o Wolność prowadził obserwację w jednym z mińskich lokali wyborczych, powiedział PAP, że został w niedzielę rano poinformowany o pozbawieniu praw obserwatora. Rzekomo prowadziłem szereg działań niezgodnych z przepisami, jak np. filmowanie, itd. Pokazano mi dokument, w którym znalazły się te zarzuty, ale nie wręczono mi jego kopii – powiedział.

Według Janukiewicza w sumie akredytacji pozbawiono już blisko 30 obserwatorów Prawa Wyboru. Obecnie w lokalach wyborczych w różnych miejscach Białorusi pracuje ok. 600 aktywistów kampanii.

Janukiewicz ocenił, że w mediach państwowych rozpoczęła się już kampania przeciwko niezależnym obserwatorom, którzy są tam przedstawiani jako prowokatorzy. Prezydent krytycznie wypowiedział się o przedstawicielach opozycji, nazywając obserwatorów +głupkami, którzy rzucają się na wyborców – wskazał Janukiewicz.

Prezydent Alaksandr Łukaszenka ocenił w niedzielę, że nie zrobi to większej różnicy, "jeśli do parlamentu dostanie się trzech czy czterech oszalałych opozycjonistów”. Przecież to nie oni będą wyznaczać kierunek pracy parlamentu i tym bardziej kraju – ocenił.

Podczas głosowania koncerty, bufety i promocje w lokalach wyborczych

Przed wejściem do lokalu wyborczego młodzi ludzie śpiewali piosenki w rytmie zbliżonym do disco polo, dalej można się było za darmo napić kawy i herbaty, kupić tanie bułeczki i ciastka z piekarni przy fabryce, a także alkohol.

W lokalu wyborczym obowiązkowy bufet. Za półdarmo można się najeść i napić. Porcja placków ziemniaczanych i butelka wody za 2,19 rubla, czyli 4,15 zł. Dobre :). pic.twitter.com/Ug4vQgs2MF — Michał Potocki (@mwpotocki) November 17, 2019

Tak patrzę, że bułki tanie, ale owoce i słodycze kosztują tyle samo, co w sklepie – oceniła jedna z pań.

Sklep w lokalu wyborczym na Białorusi / PAP/EPA / TATYANA ZENKOVICH

W głębi lokalu było jeszcze stoisko z pościelą i ręcznikami lnianymi. Ogólnie jednak zaopatrzenie w tym lokalu można było uznać za skromne w porównaniu np. z uniwersytetem kultury fizycznej, w którym głosował Alaksandr Łukaszenka.

Tam za przygotowanie bufetu odpowiadał Centralny Dom Towarowy. Portal TUT.by doniósł, że wystawiono tam imponujący "tort z mięsa” z różyczkami zwiniętymi z plastrów słoniny, dynie z wyciętymi patriotycznymi napisami oraz bogatą ofertę ryb i wyrobów garmażeryjnych.

Białoruscy niezależni obserwatorzy i aktywiści zwracają uwagę, że tradycja przeprowadzania wyborów jako "ludowego święta” jest pozostałością jeszcze z czasów sowieckich. Chodzi m.in. o to, żeby pozbawić je treści politycznej, a sprowadzić do jakiejś ludowej zabawy, imprezy – mówił PAP Aleś Ancipienka, aktywista niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.