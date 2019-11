Chcę poinformować o mojej decyzji o zakończeniu wstępnego dochodzenia - poinformowała na konferencji prasowej prokurator Eva-Marie Persson.

Prokuratura przekazała, że od decyzji o umorzeniu dochodzenia może być złożone odwołanie.

Śledztwo w sprawie gwałtu, rozpoczęte w 2010 roku, zostało poprzednio umorzone w 2017 r., a następnie wznowione w połowie maja. Dochodzenie dotyczyło zarzutów gwałtu na obywatelce Szwecji.

W kwietniu Assange, przebywający od siedmiu lat w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, został aresztowany przez brytyjską policję. Obecnie odsiaduje on wyrok 50 tygodni więzienia za uchylanie się od stawienia się przed brytyjskim sądem.

W czerwcu sąd rejonowy w Uppsali nie zgodził się na aresztowanie Assange'a, argumentując, że środek ten nie był konieczny w sytuacji, gdy Assange przebywa w areszcie, co umożliwia przeprowadzenie działań dochodzeniowych.

Ekstradycji Assange'a domagają się USA, które oskarżają go o spiskowanie w celu zdobycia dostępu do komputerów z tajnymi danymi rządowymi, za co grozi mu maksymalnie pięć lat więzienia. W ostatnim czasie ministerstwo sprawiedliwości USA poinformowało o 17 nowych zarzutach, jakie zamierza postawić Assange'owi; dotyczą one m.in. bezprawnego wejścia w posiadanie poufnych danych i ich publikacji oraz szpiegowania na szkodę USA.