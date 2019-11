Dziennikarze podróżujący z papieżem otrzymali treść telegramów, jakie papież wystosował w drodze powrotnej z Tokio do Rzymu.

"Gdy przelatuję nad Polską w drodze powrotnej do Rzymu z Tajlandii i Japonii, przesyłam serdeczne pozdrowienia Jego Ekscelencji i Pana rodakom. Zapewniam Pana o moich modlitwach za kraj i jego naród i proszę Wszechmogącego Boga o błogosławieństwo pokoju i dobrobytu dla was wszystkich" - napisał papież w liście do prezydenta Dudy.

Podobne depesze Franciszek wysłał do przywódców innych krajów, nad którymi przelatywał, między innymi do prezydenta Rosji Władimira Putina. Za gościnę podziękował cesarzowi Japonii Naruhito.