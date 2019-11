W czasie głosowania w izbie niższej parlamentu nad projektem ustawy o pomocy dla terenów zniszczonych przez trzęsienia ziemi, o głos poprosił Flavio Di Muro z Ligi.

Gdy pozwolono mu wygłosić deklarację, oświadczył: "W czasie całej działalności zbyt często zapominamy o prawdziwych wartościach, o osobach, które nas kochają i które my kochamy. Przepraszam za to, że przerywam tak ważne prace na tym posiedzeniu, ale miejcie szacunek dla tego, co powiem, dla mojej osoby , dla życia mężczyzny, bo dla mnie nie jest to dzień taki, jak wszystkie, to dzień wyjątkowy, specjalny. Zwracam się nie do przewodniczącego, ale do galerii: Elisa, wyjdziesz za mnie?".

“Elisa mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio alla Camera - Il deputato della Lega Flavio di Muro interviene a Montecitorio per un'insolita dichiarazione parlamentare pic.twitter.com/EHsAYxmIzc — BlitzTV (@BlitzTVit) November 28, 2019

Następnie deputowany pokazał z daleka siedzącej tam wybrance pierścionek. Wielu deputowanych zaczęło bić brawo i wznosić okrzyki radości, a także gratulować.

Polityka Ligi przywołał do porządku przewodniczący Izby Roberto Fico mówiąc wśród oklasków : "Deputowany Di Muro, rozumiem wszystko, ale wykorzystanie wystąpienia dla takiego celu nie wydaje mi się na miejscu".

Nagranie z tego wyjątkowego wydarzenia trafiło natychmiast do internetu. Nie widać na nim reakcji wybranki parlamentarzysty.