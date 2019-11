Tym bardziej, że nie jest to jedyny problem, jaki trapi Sojusz. Śmierć mózgowa, o której mówi Macron wiąże się z działaniami Turcji, państwa przyprawiającego ostatnio NATO o poważne bóle głowy. Ankara pod przywództwem prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana postawiła bowiem na zbliżenie z Rosją zaopatrując się tam w zestawy obrony przeciwlotniczej S400 Triumf. To oczywiście nie spodobało się w Waszyngtonie, który wydalił kraj z programu budowy i zakupów myśliwca F35, który patrolując przestrzeń powietrzną Turcji cały czas znajdowałby się w zasięgu rosyjskich radarów.

I chociaż Europa wydaje więcej na obronę, to przepaść między oboma brzegami Atlantyku, jaką pogłębiła się za Donalda Trumpa nie została zasypana. Przywódcy w Londynie będą więc mieli o czym rozmawiać.

