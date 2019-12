Brazylia i Argentyna prowadzą kolosalną dewaluację swoich walut, co nie jest dobre dla naszych farmerów. Zatem, ze skutkiem natychmiastowym nałożę ponownie Cła na całą Stal i Aluminium, które wysyła się do USA z tych krajów - napisał Trump, tuż przed wyjazdem do Londynu na szczytu NATO.

Zaapelował też do Rezerwy Federalnej o obniżenie stóp procentowych, aby inne kraje nie korzystały z silnego kursu dolara. Niższe Stopy i Poluzowanie - Fed! - napisał prezydent.

Jak przypomina Associated Press Argentyna pogrążona jest w głębokim kryzysie gospodarczym i zmaga się z galopującą inflacją. W Brazylii utrzymuje się dwucyfrowe bezrobocie, a gospodarka, po dwóch latach recesji, wrośnie w tym roku tylko o około 1 proc. PKB.

Trump napisał jednak, że Fed powinien postępować tak jak Brazylia i Argentyna i osłabić walutę. Fed "powinien działać podobnie, aby kraje, których jest dużo, nie mogły już wykorzystywać naszego silnego dolara, dalej dewaluując swoje waluty" - głosi tweet Trumpa.

Wkrótce po tweecie Trumpa prezydent Brazylii Jair Bolsonaro powiedział w wywiadzie radiowym, że jest przekonany, iż Trump weźmie pod uwagę ekonomiczne argumenty Brazylii.

Zadzwonię do niego, aby nas nie karał (...). Nasza gospodarka jest oparta przede wszystkim na surowcach (...). Mam nadzieję, że (Trump) zrozumie i nie będzie nas karał w ten sposób i jestem prawie pewien, że nas wysłucha - oznajmił Bolsonaro.

Rzecznik argentyńskiego MSZ poinformował, że jego resort podejmie negocjacje z Departamentem Stanu USA w związku z decyzją Trumpa dotyczącą ceł.

USA wprowadziły w marcu 2018 roku 25-procentowe cło na stal i 10-procentowe na aluminium, ale zwolniły wówczas Argentynę i Brazylię z tych taryf.

Importowe cła ochronne wolno nakładać na określony towar, jeśli jego zwiększony import mógłby przynieść własnemu przemysłowi poważne szkody. Trump argumentuje, że niskie notowania walut Brazylii i Argentyny czynią tańszym ich eksport, co szkodzi amerykańskim farmerom. Jak przypomina Associated Press nałożenie ceł na aluminium i stal w ubiegłym roku zaszkodziło jednak tym gałęziom amerykańskiego przemysłu, które są zależne od importu tych metali, a z czasem doprowadziło do spadku popytu na nie. Amerykański koncern metalurgiczny US Steel poniósł w ostatnim kwartale straty po raz pierwszy od początku 2017 roku.

Po tweecie Trumpa w sprawie ceł, spadły notowania na giełdach europejskich, a analitycy zapowiedzieli spadki na Wall Street.