Joe Biden

Biden z wynikiem 29 proc. ma przewagę 9 pkt procentowych nad senatorem Berniem Sandersem. To najmniejsza różnica od kwietniowego ogłoszenia przez byłego wiceprezydenta startu w wyborach - odnotowuje portal "The Hill".

Trzecie miejsce według sondażu ośrodka Morning Consult zajmuje senator Elizabeth Warren z poparciem na poziomie 15 proc. wśród osób skłonnych do udziału w prawyborach Demokratów. Na 9 proc. głosów może liczyć Pete Buttigieg, którego notowania rosną po październikowej debacie telewizyjnej pretendentów w wyścigu do Białego Domu.

Michael Bloomberg

Co 20. wyborca Demokratów zamierza w prawyborach oddać głos na Bloomberga, miliardera i byłego burmistrza Nowego Jorku. Ten uznawany za umiarkowanego kandydat po ogłoszeniu pod koniec listopada startu w wyborach rozpoczął intensywną kampanię. Nie są w niej priorytetem cztery stany, w których prawybory odbędą się jako pierwsze.

W Iowa, New Hampshire, Karolinie Południowej i Nevadzie, gdzie Demokraci głosować w prawyborach będą jeszcze w lutym, przewaga Bidena nad Sandersem topnieje do 5 pkt proc. Na trzecie miejsce awansuje w nich Buttigieg z wynikiem 13 proc.

Biden, który w ramach kampanii objeżdża Iowa autokarem, zadeklarował w poniedziałek, że nie potrzebuje poparcia byłego prezydenta Baracka Obamy, gdyż "wszyscy wiedzą, że jest z nim blisko".

Obama ostrzegał Partię Demokratyczną przed zbytnim skrętem na lewo. W USA interpretuje się to jako wypowiedzenie się przeciwko Demokratom uznawanym za progresywnych pretendentów do partyjnej nominacji, głównie Sandersowi i Warren.

Na początku lutego w Iowa odbędą się pierwsze prawybory, inaugurujące długi proces wyłaniania kandydata Demokratów. Odbędą się one we wszystkich stanach; w każdym z nich zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez nie same. Najczęściej w prawyborach nie głosuje się na kandydata, ale na delegatów, którzy reprezentują później stan na partyjnych konwencjach.

Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada 2020 roku. Kluczowe w wyścigu o Biały Dom jest zwycięstwo w stanach wahających się między Republikanami i Demokratami (ang. swing states).