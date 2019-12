W środę chińskie władze ostrzegły Waszyngton, że przegłosowana przez Izbę Reprezentantów ustawa potępiająca Pekin za prześladowanie Ujgurów, muzułmańskiej mniejszości etnicznej, utrudni negocjacje handlowe i zmniejszy szanse na zakończenie toczącej się wojny celnej. Dzień wcześniej kongresmeni przyjęli 407 głosami przy jednym głosie sprzeciwu rezolucję wzywającą Donalda Trumpa do nałożenia sankcji na komunistycznych przywódców regionu Sinciang, położonego w północno-zachodniej części kraju. Władze przetrzymują tam Ujgurów w obozach internowania.

Biały Dom nie poinformował, czy prezydent ustawę podpisze. Wcześniej musi się na nią zgodzić Senat, ale kompromis z Izby Reprezentantów sugeruje, że senatorowie też będą jednomyślni.

Jeżeli Ameryka podejmuje akcję, której celem jest naruszenie chińskich interesów, to ma to swoje konsekwencje, a my musimy się bronić – powiedziała rzeczniczka MSZ Chin Hua Chunying.