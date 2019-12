We wrześniu 2018 roku 82-letni obecnie Cosby został przez sąd uznany za "agresywnego drapieżcę seksualnego" i skazany na karę od trzech do dziesięciu lat więzienia stanowego. O dokładnym wymiarze kary ma zdecydować jego zachowanie i stan zdrowia.

Zakwalifikowanie aktora jako "agresywnego drapieżnika seksualnego" oznacza wpisanie go na listę zarejestrowanych przestępców seksualnych, poddawanych reedukacji i sesjom terapeutycznym do końca życia.

W kwietniu 2018 roku aktor został uznany za winnego przemocy seksualnej wobec Andrei Constand. 44-letnia była koszykarka w akcie oskarżenia podała, że na początku 2004 roku Cosby zaprosił ją do swojego domu w Cheltenham w Pensylwanii, tam odurzył ją tabletką gwałtu, a następnie zgwałcił.

Constand nie jest jedyną kobietą, która oskarżała Cosby'ego o gwałt. Według amerykańskich mediów było ich ponad 60, jednak we wszystkich tych przypadkach sprawy się przedawniły i nie mogą trafić do sądu. Do tych napaści miało dojść w latach 1960-2000.