Do brutalnej napaści na parę młodych turystów z Polski doszło w nocy na plaży w Rimini w sierpniu 2017 roku. Młoda Polka została wielokrotnie zgwałcona, a jej partner ciężko pobity przez 4-osobową bandę, na czele której stał kongijski imigrant. Trzej pozostali sprawcy to nieletni synowie imigrantów z Maroka i Nigerii, mieszkający w regionie Emilia- Romania.

Wyrok 16 lat więzienia wobec Guerlina Butungu wydał najpierw sąd pierwszej instancji w Rimini w listopadzie 2017 roku, a w zeszłym roku utrzymał go sąd apelacyjny w Bolonii.

Obrona Butungu złożyła jednak od niego odwołanie, twierdząc, że nie ma dowodów na to, że imigrant uczestniczył w zbiorowym gwałcie na młodej Polce na plaży i ciężkim pobiciu jej partnera oraz w innych napaściach w mieście nad Adriatykiem.

Ponadto obrońca wśród powodów zaskarżenia wyroku wskazał to, że sądy nie uznały okoliczności łagodzących, to znaczy faktu, iż Butungu nie był wcześniej karany i ma za sobą "trudną przeszłość" w swoim kraju. Według adwokata skazany, który do Włoch przypłynął z innymi migrantami pontonem, był jako nastolatek żołnierzem.

Uważam, że motywacja obrony jest bezpodstawna. Dowody winy są niepodważalne. Poza tym sam Butungu podczas dwóch przesłuchań nigdy nie potwierdził , że był dzieckiem- żołnierzem- podkreślił w rozmowie z PAP awdokat z Rimini, pełnomocnik Polaków mecenas Maurizio Ghinelli. Złożył on przed miesiącem w Sądzie Najwyższym dokument przedstawiający stanowisko w odpowiedzi na zaskarżenie wyroku przez obronę.

Uważam, że wyroki dwóch instancji są dobrze uzasadnione i mam nadzieję, że odwołanie zostanie odrzucone - dodał.

Mecenas Ghinelli wyjaśnił zarazem, że decyzja Sądu Najwyższego po czwartkowym posiedzeniu nie zostanie ogłoszona oficjalnie od razu, ale prawdopodobnie w piątek lub w następnych dniach. Jak podkreślił włoski adwokat, nawet jeśli decyzja zapadnie w czwartek wieczorem, nie zostanie zapewne natychmiast podana do wiadomości.

Trzej pozostali członkowie gangu, który napadł na polskich turystów, czyli nastoletni synowie imigrantów z Maroka i Nigerii, zostali skazani przez sąd dla nieletnich na kary po 9 lat i 8 miesięcy. Wyrok ten utrzymał sąd apelacyjny.

Napad w Rimini na polskich turystów, a także inne ataki dokonane przez ten gang wywołały wstrząs w opinii publicznej we Włoszech oraz dyskusję na temat braku kontroli nad przybywającymi imigrantami. Oburzenie było tym większe, że - jak się okazało- Butungu miał specjalną ochronę humanitarną, która przed kilkoma laty była łatwo przyznawana.

Mecenas Ghinelli został także mianowany pełnomocnikiem władz Rimini przez jego władze, które uznały, że przemoc ta zaszkodziła wizeunkowi tego nadmorskiego kurortu, odwiedzanego co roku przez miliony turystów.