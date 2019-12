Polski rząd na dzisiejszym szczycie unijnym znajdzie się pod silną presją krajów, które chcą przyspieszenia w zaproponowanej przez Komisję Ursuli von der Leyen zielonej rewolucji. Jeśli ustąpi, będzie musiał z kolei zmierzyć się z gniewem central związkowych, które – tak jak Solidarność sprzeciwiają się pomysłom Brukseli i zapowiadają "radykalne działania”.

Warszawa do ostatniej chwili nie odkrywała kart. Mało prawdopodobny wydaje się jednak scenariusz ustępstw z jej strony. Tym bardziej że szacowany na 100 mld euro unijny fundusz na sprawiedliwą transformację, czyli wsparcie odejścia od wysokoemisyjnych źródeł energii – wciąż pozostaje propozycją, którą będą musiały zaakceptować wszystkie kraje UE. W tym te, które nie chcą zwiększać swoich zobowiązań finansowych w ramach Wspólnoty.

Mateusz Morawiecki może uzależnić zgodę na Zielony Ład von der Leyen właśnie od jednoznacznej zgody krajów, które są przeciwne dosypywaniu pieniędzy do kasy UE.

Z naszych informacji wynika, że na wczesnym etapie rozmów o nowym funduszu sprawiedliwej transformacji przeciwne były m.in. Niemcy. Przed szczytem polski rząd budował wrażenie dążenia do kompromisu. Sytuacja jest dla Warszawy w wielu obszarach niekorzystna.

Po pierwsze brakuje szerokiej zgody w UE co do samej kwoty dotowania krajów takich jak Polska. Po drugie, nawet jeśli Morawiecki zablokuje Green Deal, nie uniknie kosztów związanych z trwaniem przy energetyce opartej na węglu. W przyszłości Polska zapłaci po prostu za drogie pozwolenia na emisję dwutlenku węgla. Do tego na paliwa kopalne coraz trudniej będzie uzyskać finansowanie.

Wczoraj, tuż przed szczytem, szefowa KE zaprezentowała założenia Europejskiego Zielonego Ładu. To zaostrzenie celów klimatycznych (do 2030 r. redukcja emisji gazów cieplarnianych wzrośnie z 40 do – co najmniej – 50 proc. ). Będzie się to wiązać z rewizją systemu handlu pozwoleniami na emisję (ma być gotowa do czerwca 2021 r.).

Zielony Ład to także m.in. nowa polityka podatkowa, prawo klimatyczne, strategia rozwoju offshore, inwestycje w zielone innowacje i mechanizm obciążania towarów importowanych do UE pod kątem ich śladu węglowego.

