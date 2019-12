Władimir Putin, jak podaje RMF FM, na spotkaniu z kierownictwem rosyjskiego MON skrytykował rezolucję PE, obwiniającą za wybuch II wojny światowej, pakt Ribbentrop - Mołotow. Rosyjski prezydent nawiązał do przedwojennych dokumentów, które później zostały wywiezione do ZSRR. Jego zdaniem, Polska politycznie współpracowała z Hitlerem, a ambasador Józef Lipski był "draniem i antysemicką świnią" - podaje RMF FM. Putin twierdzi bowiem, że polski dyplomata chciał - razem z Niemcami - wywieźć europejskich Żydów do Afryki. Jak stwierdził Putin, Lipski miał Hitlerowi za ten plan obiecać pomnik w Warszawie.

To kolejny, w krótkim czasie" atak rosyjskiego prezydenta na Polskę. Wcześniej Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Podkreślił szczególnie wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. "Z niepokojem i niedowierzaniem odnotowujemy wypowiedzi przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, w tym prezydenta Władimira Putina dotyczące genezy i przebiegu II wojny światowej, które prezentują fałszywy obraz wydarzeń. Nawiązują one do propagandowego przekazu z czasów totalitaryzmu stalinowskiego, który potępił przecież już nawet sowiecki przywódca Nikita Chruszczow" - skomentowało tamtą wypowiedź Putina polskie MSZ.

Głos zabrał też IPN. Instytut zaznaczył, że wstępem do zbrojnej agresji Rzeszy Niemieckiej i ZSRS było ich wzajemne porozumienie z 23 VIII 1939 r., znane jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Tylko w jawnej części kreowano to porozumienie na pakt o nieagresji. IPN wyjaśnia, że nazwa "pakt o nieagresji" miała celowo wprowadzać w błąd opinię światową, pozorując rzeczywiste tego typu porozumienia zawierane w Europie. "Istotą zmowy dwóch agresorów był dołączony do paktu tajny protokół, który zawierał postanowienia o podziale stref wpływów, ukierunkowane na zagarnięcie terytoriów niepodległych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. To tajny protokół faktycznie czyni z tego porozumienia dokument, który był podwaliną dokonywanej przez oba państwa od września 1939 roku agresji" – wskazał IPN.