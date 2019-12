Dochód obywatelski wprowadził rząd Giuseppe Contego; to realizacja flagowego punktu programu koalicyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd. Otrzymuje go ponad 900 tys. najuboższych osób i rodzin. Średnia wysokość tego świadczenia to 480 euro miesięcznie.

Rząd zapowiadał surowe kontrole, by wykryć wszelkie nieprawidłowości przy ubieganiu się o taką pomoc państwa.

Kontrole prowadzone w minionych miesiącach przez Gwardię Finansową w Casercie i okolicach w regionie Kampania wykazały, że zasiłek ten otrzymywały osoby, które nie mają do niego prawa. W sobotę poinformowano, że beneficjentem tego wsparcia był znany miejscowy przedsiębiorca, właściciel mleczarni, który sprzedał swoje udziały rodzinie, by spełnić finansowe warunki ubiegania się o dochód podstawowy.

Pobierał go i jednocześnie prowadził cały czas życie na wysokim poziomie.

Wśród 80 osób, które dopuściły się takich oszustw, są handlarze narkotyków, nielegalni sprzedawcy pamiątek, przemytnicy papierosów i osoby pracujące na czarno. Sprawę 64 osób skierowano do prokuratury, w 16 przypadkach zawiadomiony został zakład ubezpieczeń społecznych, Inps.

Łączną sumę oszustw oszacowano na ponad 200 tys. euro.