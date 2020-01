Jak podje gazeta "The Evening Chronicle", sprawa dotyczy 31-letniego Daniela Harta z miasta Gateshead w północnej Anglii.

Hart jest biseksualny, ale był zmuszony do udawania geja. Dzięki temu mógł utrzymać pracę w jednym z butików z torebkami, którego szefową jest Linda Zhang. Kobieta nie chciała zatrudniać nikogo prócz kobiet czy homoseksualistów.

Powiedziano mi, żebym milczał, gdyby wszyscy się dowiedzieli, zostałbym zwolniony - powiedział Daniel Hart w rozmowie z "Mirror".

Musiałem dalej udawać, że jestem gejem - choć to nieprawda – dodał.

Brytyjskie media donoszą, że w tym butiku nie chciano zatrudniać "kolorowych ludzi", ponieważ "są uważani za leniwych, śmierdzących, brudnych facetów".

Daniel Hart odszedł z pracy w lutym 2018 roku.

Co twoja płeć ma wspólnego z tym, czy możesz wykonywać pracę? To nie jest coś, co powinno się wydarzyć w Wielkiej Brytanii w dzisiejszych czasach – dodał oburzony Hart.

Brytyjczyk pozwał firmę Birmingham Neoglory Ltd za dyskryminację. Sąd hrabstwa North Shields uznał pozew za zasadny i nakazał zapłacić 7840 funtów odszkodowania.