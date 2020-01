Była to odpowiedź na wcześniejsze pismo ambasadorów Polski i Izraela, Bartosza Cichockiego i Joela Liona w sprawie gloryfikacji na Ukrainie antypolskich i antysemickich działaczy nacjonalistycznych.

Ambasada RP wskazała, iż "trudno uwierzyć, że takie słowa mogły paść z ust dyplomaty ukraińskiego" i podkreśliła, że oświadczenie rzeczniczki nie zostało zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej MSZ Ukrainy.

Kateryna Zełenko, cytowana w piątek przez ukraiński portal UNN powiedziała, że "odrodzenie i zachowanie pamięci narodowej narodu ukraińskiego jest jednym z priorytetowych kierunków polityki państwowej Ukrainy". Każdy naród i każde państwo samodzielnie wyznacza i upamiętnia swoich bohaterów - zaznaczyła.

Rzeczniczka ukraińskiej dyplomacji podkreśliła, że Ukraina uświadamia sobie, iż "istnieją działacze, instytucje, a nawet państwa zainteresowane tym, by kwestie upamiętnienia bohaterów narodowych i ważnych dat nadal były przedmiotem konfliktów między Ukraińcami i innymi narodami".

W naszym przekonaniu przyjazne i partnerskie stosunki między Ukrainą z jednej strony, a Polską i Izraelem - z drugiej są niezwykle istotnym osiągnięciem, którego wagi trudno nie docenić. Dlatego powinniśmy stać na ich straży, zapobiegać próbom prowokowania napięć w relacjach dwustronnych, w tym - na tle różnych interpretacji oraz podejścia do pamięci historycznej. Cywilizowane narody powinny kierować się zasadą szanowania wszystkich, którzy zginęli, zaś dyskusje w tej sferze powinny toczyć się na szczeblu historyków i ekspertów, a nie polityków - oświadczyła Zełenko.

Odnosząc się do tych wypowiedzi ambasada Polski w Kijowie napisała, że nie był to oficjalny komunikat MSZ Ukrainy.

Trudno uwierzyć, że takie słowa mogły paść z ust dyplomaty ukraińskiego. Nie zostały zresztą do tej pory zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej MSZ Ukrainy. Gdyby były prawdziwe, oznaczałyby, że ukraińska dyplomacja zalicza do bohaterów narodowych ideologów ukraińskiego nacjonalizmu integralnego, którego ofiarą padły dziesiątki tysięcy Polaków, Żydów i tysiące przedstawicieli innych narodów - oświadczyła ambasada RP.

Jeśli pani Zełenko, uważa, że kult Bandery czy Melnyka to wewnętrzna sprawa Ukrainy, to na jakiej podstawie Kijów występuje (w naszej ocenie słusznie występuje) o uznanie przez Rosję Hołodomoru jako ludobójstwa albo sprzeciwia się moskiewskiej teorii "ruskiego miru"? Dlaczego Ukraina może wypowiadać się na przykład na temat odbudowy pomników UPA w Polsce, a Polska ma się nie wypowiadać na temat polskich ofiar UPA spoczywających w bezimiennych dołach śmierci na terytorium Ukrainy? - zaznaczono.

Najtrudniej uwierzyć, że rzecznik prasowa MSZ Ukrainy mogła sugerować, iż za oświadczeniem ambasadorów Polski i Izraela stoi interes strony trzeciej. Polska i osobiście ambasador Cichocki wielokrotnie dowiedli swojego negatywnego stosunku do agresji Rosji na Ukrainę i potwierdzili działaniami na arenie międzynarodowej swe wsparcie dla Ukrainy. Nad zyskami strony trzeciej ze sporów na tle historycznym Ukrainy z jej najwytrwalszymi sojusznikami powinni zastanawiać się ci, którzy publicznie i na szczeblu państwowym oddają cześć autorom i wykonawcom czystek etnicznych lat 40. Jesteśmy przekonani, że doszło do informacyjnego zniekształcenia - oświadczyła polska ambasada na Ukrainie.

W czwartek ambasadorowie Bartosz Cichocki i Joel Lion skrytykowali politykę władz Kijowa i Lwowa, które - jak oświadczyli - "celebrują historyczne postaci i wydarzenia, które należy raz na zawsze potępić".

Z wielkim zatroskaniem i smutkiem odnotowaliśmy, że władze różnych szczebli Ukrainy, w tym Rada Obwodu Lwowskiego oraz Państwowa Administracja Miasta Kijowa, wciąż celebrują historyczne postacie i wydarzenia, które należy raz na zawsze potępić - napisali ambasadorowie w piśmie, które przesłano PAP oraz opublikowano na Facebooku.

Dyplomaci wyjaśnili, że 24 grudnia Rada Obwodu Lwowskiego przyjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia w 2020 roku środków publicznych na uczczenie pamięci "nazistowskiego kolaboranta" Andrija Melnyka, a także "ksenofobicznego, antysemickiego i antypolskiego pisarza" Iwana Łypy oraz jego syna Jurija Łypy, twórcy "rasistowskiej teorii ukraińskiej rasy".

Ambasadorowie zwrócili też uwagę, iż 1 stycznia na gmachu administracji państwowej w Kijowie wyeksponowano baner z wizerunkiem Stepana Bandery.

Pamiętając o naszych niewinnych braciach i siostrach zamordowanych w latach 1939-1945 na okupowanych terytoriach Polski, które obecnie stanowią część Ukrainy, my, Ambasadorowie Polski i Izraela, uważamy, że wynoszenie do chwały osób, które aktywnie promowały czystki etniczne, jest obrazą, która przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w walce z antysemityzmem i w procesie pojednania naszych Narodów - głosi oświadczenie.

Obecnie nasze rządy dokładają najwyższych starań, aby przeciwdziałać kolejnym atakom wobec Żydów, które mają miejsce w różnych krajach, a także aby zapobiec próbom fałszowania historii drugiej wojny światowej - czytamy w deklaracji.

Cichocki i Lion zaznaczyli, iż oczekują, że rada obwodu lwowskiego oraz administracja Kijowa "przyłączą się do dialogu w celu poszukiwania prawdy".