Żart papieża Franciszka, który poprosił zakonnicę, by go "nie ugryzła", odnotowały w środę włoskie media. Do tej zabawnej sytuacji doszło w Watykanie przed papieską audiencją generalną.

Kiedy Franciszek wszedł do Auli Pawła VI , gdzie zgromadziło się siedem tysięcy osób, dostrzegł wśród nich entuzjastycznie witającą go zakonnicę, która wznosiła okrzyk "Niech żyje papież". Papież: Wiara nie sprowadza się do zestawu pięknych doktryn Zobacz również Franciszek podszedł do niej i zażartował: Dam ci całusa, ale bądź spokojna. Nie ugryź mnie. Sytuacja ta miała miejsce po tym, gdy w sylwestrowy wieczór podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra papież ostro zganił kobietę, która tak mocno chwyciła go za rękę i nie chciała jej puścić, że mu ją boleśnie wykręciła. Franciszek, aby wyzwolić się z jej uścisku, uderzył ją w dłoń. Dzień później przemawiając do wiernych przeprosił za swoje zachowanie mówiąc: Ja też tracę cierpliwość.