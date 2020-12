Należy on do znanego berlińskiego klanu pochodzenia arabskiego.

Reklama

Poszukiwano go na całym świecie. 21-latek został aresztowany w poniedziałek wieczorem w Berlinie - poinformował rzecznik policji w Dreźnie. Aresztowany ma zostać przewieziony we wtorek do Saksonii i postawiony przed sędzią śledczym w Dreźnie.

Berlińska policja przekazała do aresztowania doszło w dzielnicy Neukoelln. Mężczyzna został złapany w samochodzie na Jahnstrasse - podał prokurator. Dziennik "Berliner Zeitung" pisze, że podejrzany chciał spotkać się tam z przyjacielem.

Trwają poszukiwania jego brata bliźniaka.

W połowie listopada policja w Berlinie zatrzymała trzech podejrzanych o kradzież historycznej biżuterii z czasów Augusta Mocnego ze skarbca znanego jako Zielone Sklepienie w Dreźnie.

Według dziennika "Bild" podejrzani o kradzież w Dreźnie są powiązani z berlińskim klanem Remmo. Szacuje się, że liczy on co najmniej 500 osób. Gang ma na swoim koncie wymuszenia, rozbój, handel narkotykami, kradzieże, nielegalne posiadanie broni i morderstwa.

Włamanie w Dreźnie było jednym z najbardziej spektakularnych włamań w historii Niemiec. Pod koniec listopada 2019 roku złodzieje weszli przez okno do Zielonego Sklepienia, słynnego skarbca w królewskim pałacu w stolicy Saksonii. W ciągu kilku minut wynieśli stamtąd bezcenne dzieła sztuki, w tym biżuterię ze złota i diamentów. Następnie uciekli samochodem, który później podpalili.

Galeria Zielone Sklepienie powstała w 1721 roku jako skarbiec elektorów saksońskich. Jej założycielem był August II Mocny. Uważana jest za jedną z najbogatszych kolekcji klejnotów w Europie.