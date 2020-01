Niewybuchy znajdują się w okolicy dwóch klinik blisko centrum miasta, m.in. pod ruchliwą ulicą. Saperzy spróbują rozbroić bomby w niedzielę po południu. Niektóre budynki zostały osłonięte barierami ekranami z kontenerów - mają one je chronić przed ewentualną falą uderzeniową i odłamkami.

Pacjenci szpitali zostali przeniesieni do innych placówek. Mieszkańcy zagrożonych domów znaleźli tymczasowe kwatery w szkołach. Do czasu zakończenia akcji ruch kolejowy w mieście będzie utrudniony. Dworzec główny jest zamknięty. Omijają go zarówno pociągi dalekobieżne, jak i regionalne.