Teraz jednak karta się odwróciła i Irańczycy znów protestują przeciw własnemu rządowi – tym razem dlatego, że pomimo żarliwych zaprzeczeń władze w Teheranie w końcu przyznały, że to jednak rakieta irańskiej obrony przeciwlotniczej była tym, co doprowadziło do katastrofy Boeinga 737 ukraińskich linii lotniczych 8 stycznia 2020. Innymi słowy mówiąc: rząd zestrzelił własnych obywateli, bo wśród 176 ofiar było wielu Irańczyków.

W podcaście „Dzieje się świat” wracamy jednak jeszcze raz do śmierci generała Solejmaniego i zastanawiamy się, dlaczego akurat teraz w Białym Domu zapadła decyzja odnośnie zabicia dowódcy, który nie ukrywał się jak chociażby Abu Bakr al-Baghdadi, nieżyjący już lider Państwa Islamskiego, tylko był prawdziwym celebrytą w mundurze. Zestrzelenie 737 z niewinnymi ludźmi na pokładzie obciąża Teheran, ale to śmierć Solejmaniego i jej konsekwencje zadecydują o dalszej dynamice między Waszyngtonem a Teheranem.

