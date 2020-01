O tych decyzjach Putin i Miedwiediew poinformowali około dwóch godzin po zaproponowaniu przez prezydenta w orędziu do parlamentu zmian w konstytucji.

Miedwiediew podkreślił, że w swym orędziu szef państwa zapowiedział "fundamentalne zmiany", które - gdy zostaną wprowadzone - oznaczać będą zmiany "w równowadze różnych gałęzi władzy". Oświadczył, że w tym kontekście "jest oczywiste", iż rząd powinien zapewnić prezydentowi "możliwość podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji" i w związku z tym uznał za potrzebne podanie się jego gabinetu do dymisji.

Putin polecił, by dotychczasowy rząd wykonywał swoje obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu. Wyraził zadowolenie z pracy rządu Miedwiediewa, który - jak przypomniał - premierem Rosji jest od ośmiu lat.

Polecił także utworzenie stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa (na czele rady stoi prezydent państwa) i powołanie Miedwiediewa na ten urząd. Były premier ma odpowiadać za kwestie bezpieczeństwa i zdolności obronnych.

Jak zauważają media, oznacza to, że nowym premierem Rosji nie będzie Miedwiediew; nie jest jasne, kto nim zostanie.

Wśród zmian w konstytucji, które w środę zaproponował Putin, jest rozszerzenie kompetencji parlamentu w formowaniu rządu. Duma Państwowa ma wyłaniać premiera i na jego wniosek - ministrów, a prezydent będzie zobowiązany do ich mianowania na stanowiska. Zmiany te mają być poddane pod referendum.

Po decyzji o podaniu się rządu do dymisji spadł kurs rubla rosyjskiego - o 30 kopiejek, do 61,725 rubli za 1 USD. Jest to poziom najniższy na przestrzeni ostatniego tygodnia.