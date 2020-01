To wydarzenie w Jerozolimie zostało, można tak powiedzieć, zmanipulowane. Fakt, że prezydent Duda nie będzie mógł wystąpić i odnieść się do słów Władimira Putina jest absolutnie godny ubolewania. To, że inni będą mogli przemawiać i przedstawić swoją wersję wydarzeń, w szczególności Putin, a polski prezydent nie, jest absolutnie nieuczciwe i godne pożałowania – powiedział PAP Moorhouse.

To, co polski prezydent zrobił, bojkotując to wydarzenie, jest moim zdaniem właściwą rzeczą. To zwróciło uwagę na sprawę, napisały o tym gazety na całym świecie. To najlepsze, co można robić - konsekwentnie mówić prawdę - podkreślił Moorhouse.

W Światowym Forum Holokaustu, które w czwartek odbędzie się w Jerozolimie, weźmie udział 46 szefów państw i rządów. Na początku stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował, że w związku z tym, iż nie został zaproszony do zabrania głosu podczas wydarzenia, nie weźmie w nim udziału. Polska obawia się sytuacji, w której nie będzie mogła odpowiedzieć na manipulacje faktami historycznymi przez prezydenta Rosji Władimira Putina, który pod koniec grudnia oskarżył rząd II Rzeczypospolitej o współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Organizatorem wydarzenia, które odbędzie się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie jest rosyjsko-izraelski oligarcha Mosze Kantor.

Roger Moorhouse jest brytyjskim historykiem i pisarzem specjalizującym się w historii II wojny światowej. Jest autorem kilkunastu książek na ten temat, z których najważniejsza to „Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina” o współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-41. W 2019 r. wydał książkę „Polska 1939. Pierwsi przeciw Hitlerowi”.