Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież mówił, że "gościnność jest ważną cnotą ekumeniczną".

W swej katechezie Franciszek nawiązał do trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego tematem jest w tym roku gościnność. Jak przypomniał doświadczył jej święty Paweł ze strony mieszkańców Malty po katastrofie okrętu, który osiadł na mieliźnie u brzegów wyspy. Dodał, że morze, na którym doszło do tego wypadku jest obecnie niebezpiecznym miejscem dla migrantów.

Na całym świecie migranci, mężczyźni i kobiety, wyruszają w niebezpieczną podróż, by uciec od przemocy, wojny i ubóstwa" i "doświadczają obojętności, wrogości pustyni, rzek, mórz - mówił Franciszek.

Następnie dodał: "Ale niestety czasem spotykają się ze znacznie gorszą wrogością ze strony ludzi. Są wykorzystywani przez przestępców handlarzy, są traktowani przez niektórych rządzących jako liczby i zagrożenie; niekiedy niegościnność odrzuca ich jak fale w kierunku ubóstwa lub niebezpieczeństw, przed którymi uciekli”.

Papież wskazał: "Jako chrześcijanie musimy działać razem, by okazać migrantom miłość Boga objawioną przez Jezusa Chrystusa. Możemy i musimy świadczyć o tym, że jest nie tylko wrogość i obojętność, ale że każda osoba jest cenna dla Boga i kochana przez niego".

Wspólna praca, by żyć gościnnością, zwłaszcza wobec tych, których życie jest najbardziej bezbronne, uczyni z nas lepszych ludzi, lepszych uczniów Jezusa i bardziej zjednoczony lud chrześcijański - oświadczył Franciszek.

Zwracając się do Polaków papież powiedział: "Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zaprasza nas do ufnej modlitwy o dar jedności. Zachęcam was do rozważania i gorliwego podjęcia hasła tego Tygodnia: +Życzliwymi bądźmy+”.

Niech wasze spotkania ekumeniczne poruszają serca, pomogą w otwieraniu się na innych, we wzajemnym zrozumieniu, dialogu, pojednaniu i okazaniu gościnności - dodał Franciszek.