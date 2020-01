Czterech studentów z Rzeszowa skróciło swój pobyt, przedostało się do Pekinu, a stamtąd drogą lotniczą z przesiadkami wracają do kraju - donosi "Fakt". – Wszyscy chodzą w maskach, co chwilę są kontrole temperatury ciała. Każdy, kto może, próbuje stąd uciec – relacjonował jeden z nich w mediach społecznościowych.

Reklama

"Kiedy dowiedzieli się, że Wuhan oraz inne miasta, gdzie lawinowo wzrasta liczba zachorowań, będą zablokowane, natychmiast spakowali walizki. Udało im się kupić ostatnie bilety na pociąg do Pekinu i zarezerwować miejsca w samolocie. Do Polski wrócą z przesiadką w Dubaju. W sobotę powinni wylądować w Warszawie. Czują się dobrze i jak stwierdzili w jednym ze swoich komentarzy, kontaktowali się z polskimi służbami. Ich relacje wzbudziły duży niepokój wśród internautów. Wszyscy zalecają, że powinni zostać poddani kwarantannie" - informuje "Fakt".

Na polskich lotniskach wprowadzane są specjalne środki ostrożności. Przybysze z Chin otrzymują specjalną kartę informacyjną, w której muszą wskazać miejsce pobytu w Polsce i dane kontaktowe.

Uniwersytety zawieszają wymianę studentów

Uniwersytet w Antwerpii i Katolicki Uniwersytet w Leuven ogłosiły, że zawieszają zezwolenie swoim studentom na udział w programach wymiany z Chinami. Decyzję podjęto w związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się wykrytego w Państwie Środka koronawirusa.

Grupa studentów i pracowników akademickich z Uniwersytetu w Antwerpii przebywa obecnie w Chinach, jednak uczelnia zdecydowała, że czasowo wstrzymuje wymianę akademicką.

Siedmioro studentów Katolickiego Uniwersytetu w Leuven postanowiło zrezygnować z podróży do Chin, gdzie mieli przez jeden semestr studiować w ramach wymiany. 19 studentów tej uczelni przebywających już w Chinach zdecydowało się tam na razie pozostać.

Nad wprowadzeniem podobnych środków ostrożności zastanawia się również Wolny Uniwersytet Brukselski.

Według chińskich władz w wyniku zakażenia nowym koronawirusem w Państwie Środka zmarło dotąd 41 osób. Ponad 1300 osób zostało zakażonych na całym świecie, przy czym większość przypadków odnotowano w Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach.

Reklama

Wirus wykryto również w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Nepalu, Malezji i we Francji. Uważa się za wysoce prawdopodobne, że przypadki zakażonych są również w Wielkiej Brytanii.

Według najnowszych informacji pierwsze cztery przypadki koronawirusa potwierdzono w dwóch miastach w Australii.

Nowy koronawirus może powodować zapalenie płuc, które w niektórych przypadkach okazywało się dotąd śmiertelne. Jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, jak jest on niebezpieczny i jak łatwo rozprzestrzenia się między ludźmi.