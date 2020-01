Prezydenci Polski i Austrii, Andrzej Duda i Alexander Van der Bellen, biorą udział w otwarciu nowej siedziby Konsulatu Generalnego Republiki Austrii w Krakowie.

Reklama

Prezydent Van der Bellen przypominał, że placówka dyplomatyczna Austrii działa w Krakowie od 1990 r., zaś w 2013 r. została przejściowo zamknięta. Prezydent Austrii wskazywał, że Konsulat Generalny był ważnym elementem dla środowisk kultury, sztuki i nauki, stał się także miejscem, gdzie wspierano austriackie podmioty gospodarcze przy okazji bezpośrednich inwestycji Austrii w Polsce. Ważnym elementem pracy Konsulatu Generalnego - mówił prezydent Austrii - od zawsze była także praca poświęcona miejscom pamięci, przede wszystkim obozowi koncentracyjnemu Auschwitz-Birkenau.

Cieszę się, że Konsulat Generalny powraca na poziom konsulatu zawodowego - oświadczył Van der Bellen. Jak mówił, otwarty na nowo Konsulat Generalny ma stać się punktem kontaktowym, kotwicą stosunków między Polską a Austrią, między Krakowem a Wiedniem. "Przede wszystkim ma to być miejsce, które uosabia nowoczesną Austrię" - dodał.

Prezydent Austrii podkreślił, że Konsulat Generalny "uosabia także odpowiedzialność za przeszłość". W kontekście poniedziałkowych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, Van der Bellen zwracał uwagę to, do czego może prowadzić nacjonalizm, wykluczenie, czy nienawiść staje przed oczami w takich miejscach jak Auschwitz.

Kładę duży nacisk na to, by mówić, że Auschwitz nie spadło jak grom z jasnego nieba, tylko towarzyszy temu długa historia dyskredytacji, dyskryminacji i antysemityzmu. Wszystko to, co znalazło swój nieszczęśliwy finał w Auschwitz - mówił prezydent Austrii, dodając, że praca poświęcona pamięci będzie kontynuowana.