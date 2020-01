"Mam dobrą wiadomość. Mały Harry trafi do rodziny heteroseksualnej w Wielkiej Brytanii, będzie miał zachowaną tożsamość, jedno z rodziców ma narodowość polską i jest chrześcijaninem. Dziękuję instytucjom brytyjskim. Słowa dotrzymałem. Dobro dziecka wygrało!" - napisał na Twitterze Michał Wójcik.

Na początku października zeszłego roku sąd odebrał mieszkającej od kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii Anecie Zrobczyńskiej prawo do opieki nad synkiem, Harrym. Stało się to po wypadku, do którego doszło, gdy zostawiła go samego pod opieką 13-letniej córki. Chłopiec poparzył się gorącym naczyniem. Sąd wziął pod uwagę także to, że Aneta Zrobczyńska choruje na depresję i epilepsję, a wcześniej straciła prawo do opieki nad pozostałymi dziećmi.

Kobieta zaakceptowała fakt, że Harry zostanie jej odebrany, ale gdy później dowiedziała się, że ma zostać oddany pod opiekę parze homoseksualnej, nie wyraziła na to zgody i próbowała interweniować w brytyjskiej opiece społecznej, a także u jednego z polskich konsulów w Wielkiej Brytanii. Nie przyniosło to rezultatu. Sprawą zainteresowali się jednak Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, a także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, którzy zapowiedzieli, że będą przekonywać władze brytyjskie do zmiany decyzji.

Poza tym, co napisał wiceminister Michał Wójcik na Twitterze, na razie nic nie wiadomo o nowych przybranych rodzicach Harry'ego.