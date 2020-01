Temperaturę 16,7 stopni C odnotowano o godz. 14.30 we wsi Dravaszabolcs na południu Węgier przy granicy z Chorwacją; to więcej niż podczas poprzedniego rekordowego 31 stycznia w 1965 r. Wówczas najcieplej było w Homokszengyoergy, także przy granicy z Chorwacją.

Wtorek był ciepłym dniem w całym kraju – niemal wszędzie, z wyjątkiem wybrzeża Balatonu i niektórych miejsc w zachodniej części kraju, powietrze ogrzało się po południu powyżej 11 stopni C.

Również 1 lutego jest spodziewana wysoka temperatura – około 15 stopni C.